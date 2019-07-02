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16:05   2 Июля 2019
Россия

РКН ежедневно контактирует с Google

РКН ежедневно контактирует с Google

Роскомнадзор находится в ежедневном контакте с американской корпорацией Google, заявил пресс-секретарь службы Вадим Ампелонский в комментарии РИА Новости 2 июля.

Он напомнил, что у организации есть представительство в России. Однако специальной встречи не планируется.

«Рабочее взаимодействие с ними [Google] идет в ежедневном режиме», — подчеркнул собеседник.

РКН ежедневно контактирует с Google

В начале июня глава РКН Александр Жаров заявлял, что ведомство не устраивает степень фильтрации запрещенного в России трафика со стороны американской корпорации. Не исключено, что из-за этого в отношении Google заведут новое дело, за которым последует штраф. 1 июля Жаров выразил надежду, что организация все же усилит модерацию данных, чтобы не получать новые штрафные санкции.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выписала почти 440 миллионов рублей штрафов Google за последние три года. За этот период в отношении компании завели одно антимонопольное, четыре административных и еще два дела за нарушения закона «О рекламе».

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Автор: Анна Манц
#google #роскомнадзор

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