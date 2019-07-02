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15:59   2 Июля 2019
Россия

Египет заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Египет заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Египет выразил сильную заинтересованность в развитии отношений с Россией. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя палаты депутатов Египта Али Абдель Аля. 

Али Абдель Аль во вторник встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил о заинтересованности отношений между государствами. 

«Хочу сказать мы, как представили палаты (депутатов) Египта, как представители народа очень заинтересованы в развитии и укрепления отношений между нашими странами именно в ключе добрых отношений на уровне наших руководителей», — сказал Али Абдель Аль. 

По его мнению, отношения Москвы и Каира достигли уровня стратегического партнерства. Спикер египетского парламента считает, что отношения РФ и Египта развиваются благодаря взаимодействию лидеров двух стран. 

Али Абдель Аль уверен, что эти контакты отражают особые отношения между странами. 

«У нас постоянные контакты, постоянная координация в разных международных форматах», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что все контакты доказывают укрепление отношений Каира и Москвы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #египет #общество

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