Египет заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией
Египет выразил сильную заинтересованность в развитии отношений с Россией. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя палаты депутатов Египта Али Абдель Аля.
Али Абдель Аль во вторник встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил о заинтересованности отношений между государствами.
«Хочу сказать мы, как представили палаты (депутатов) Египта, как представители народа очень заинтересованы в развитии и укрепления отношений между нашими странами именно в ключе добрых отношений на уровне наших руководителей», — сказал Али Абдель Аль.
По его мнению, отношения Москвы и Каира достигли уровня стратегического партнерства. Спикер египетского парламента считает, что отношения РФ и Египта развиваются благодаря взаимодействию лидеров двух стран.
Али Абдель Аль уверен, что эти контакты отражают особые отношения между странами.
«У нас постоянные контакты, постоянная координация в разных международных форматах», — добавил он.
При этом он подчеркнул, что все контакты доказывают укрепление отношений Каира и Москвы.