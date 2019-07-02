Египет заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Египет выразил сильную заинтересованность в развитии отношений с Россией. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя палаты депутатов Египта Али Абдель Аля.

Али Абдель Аль во вторник встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил о заинтересованности отношений между государствами.

«Хочу сказать мы, как представили палаты (депутатов) Египта, как представители народа очень заинтересованы в развитии и укрепления отношений между нашими странами именно в ключе добрых отношений на уровне наших руководителей», — сказал Али Абдель Аль.

По его мнению, отношения Москвы и Каира достигли уровня стратегического партнерства. Спикер египетского парламента считает, что отношения РФ и Египта развиваются благодаря взаимодействию лидеров двух стран.

Али Абдель Аль уверен, что эти контакты отражают особые отношения между странами.

«У нас постоянные контакты, постоянная координация в разных международных форматах», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что все контакты доказывают укрепление отношений Каира и Москвы.