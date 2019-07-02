ФАС изучит ситуацию на российском рынке мяса
Федеральная антимонопольная служба хочет изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию.
Заместитель главы ФАС Андрей Цыганов отметил, что для этого у ведомства есть причины.
«Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так - значит, мы будем внимательно смотреть», - заявил он.
Весной Российский зерновой союз (РЗС) попросил заместителя председателя Кабмина РФ Алексея Гордеева разобраться в ситуации с НДС, которая, как считают авторы письма, может привести к банкротству импортеров кормов для сельскохозяйственных животных и негативно сказаться на ценах продукции животноводства в стране.
Авторы документа указали, что импортеры кормовых добавок в течение 14 лет платили пониженную ставку НДС в размере 10%. Но с 2017 года Федеральная таможенная служба начала требовать пересчет НДС с 10% на 18%.