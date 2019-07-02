Начало саммита ЕС перенесли на три часа

Рабочую сессию 28-и стран Европейского союза перенесли на три часа, сообщил представитель Евросовета 2 июля. Стоит отметить, что данное опоздание не первое — график меняли уже несколько раз.

Напомним, что накануне участники за 20 часов переговоров не смогли утвердить кандидатов на ключевые посты в структурах объединения. Мероприятие остановили и перенесли на вторник.

Согласно программе саммита 2 июля, заседание должно было начаться в 11.00 по Брюсселю, 12.00 по московскому времени. Однако его перенесли на 14.00 часов, то есть 15.00 по Москве.

«Консультации [Дональда] Туска продолжаются», — объяснил представитель Европейского Совета.

Саммит 30 июня также стартовал с опозданием на два часа. Его прервали консультации, пролившиеся всю ночь и утро понедельника. Из-за них главы государств ЕС так и не смогли проголосовать.