Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обозначил, каким должен быть первый шаг к восстановлению отношений между Россией и Грузией. По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили обязана принести извинения президенту РФ Владимиру Путину.

«Извинение президента Грузии перед нашим президентом. Это должно быть первым шагом к примирению. Начинать надо с извинения главы государства Грузии», — передает слова Джабарова корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма считает, что примерно через месяц Грузия начнет приходить в себя и будут попытки нормализации отношений.

«Накал острый должен пройти, в районе месяца будут еще колебания. Но, думаю, будут попытки со стороны Грузии вернуть отношения в нормальное русло. Уже было заявление из Грузии о том, чтобы российские туристы возвращались к ним», — сказал Сурма.

Тбилиси 20 июня захлестнули стихийные акции протеста. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, российских парламентариев пришлось выводить под охраной. Протесты продолжились 21 июня. В результате митингов пострадали 240 человек, в том числе российские журналисты. На этом фоне Москва приостановила авиасообщение с Грузией.