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 Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

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15:59   2 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обозначил, каким должен быть первый шаг к восстановлению отношений между Россией и Грузией. По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили обязана принести извинения президенту РФ Владимиру Путину

«Извинение президента Грузии перед нашим президентом. Это должно быть первым шагом к примирению. Начинать надо с извинения главы государства Грузии», —  передает слова Джабарова корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма считает, что примерно через месяц Грузия начнет приходить в себя и будут попытки нормализации отношений.

«Накал острый должен пройти, в районе месяца будут еще колебания. Но, думаю, будут попытки со стороны Грузии вернуть отношения в нормальное русло. Уже было заявление из Грузии о том, чтобы российские туристы возвращались к ним», — сказал Сурма.  

Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

Тбилиси 20 июня захлестнули стихийные акции протеста. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, российских парламентариев пришлось выводить под охраной. Протесты продолжились 21 июня. В результате митингов пострадали 240 человек, в том числе российские журналисты. На этом фоне Москва приостановила авиасообщение с Грузией.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #грузия #весь мир #джабаров

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