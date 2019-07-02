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16:03   2 Июля 2019
Россия

Член команды Гудкова рассказал о 500 недействительных подписях и снялся с выборов в МГД

Член команды Гудкова рассказал о 500 недействительных подписях и снялся с выборов в МГД

Кандидат на выборах в Мосгордуму от 41-ого округа Денис Шендерович, он же — член команды Гудкова, объявил, что не успевает за оставшиеся дни собрать необходимое количество голосов для выдвижения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Три дня дождей и пустой понедельник окончательно дали понять, что я не успеваю даже к нижней границе необходимого количества», — написал он.

При этом Шендерович отметил, что 500 подписей в ходе проверки оказались недействительными. Дело в том, что перед тем, как подписи сдаются в Мосизбирком, команда Гудкова их дополнительно проверяет. Можно сделать вывод, что Шендерович буквально «погорел» на «рисовке» фальшивых подписей. И он не единственный.

Напомним, 1 июля, кандидат в Мосгордуму Александра Босых опубликовал в соцсетях видео, на котором изображены фальшивые подписные листы в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. «Рисовальщики» подписей успели скрыться до приезда полиции.

Еще до этого инцидента полицейские обнаружили в центре Москвы штаб по фальсификации подписей для выдвижения в депутаты юриста ФБК Любови Соболь. «Фабрика» была организована в одной из квартир Пресненского района. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #политика #мосгордума #шендерович

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