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15:28   2 Июля 2019
Россия

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупная авария с участием пяти машин произошла в Москве на Кутузовском проспекте, сообщает 2 июля «Интерфакс», ссылаясь на представителя столичного главка ГИБДД. 

В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Состояние пострадавших пока неизвестно. По сообщению Telegram-канала «Московские новости», после аварии часть людей оказалась зажата в автомобилях. 

По информации РИА Новости, авария случилась рядом с домом 33. Агентство уточняет, что пострадало семь человек, из них двое погибли. Среди пострадавших есть трое детей. Пока официального подтверждения сведения не получили. 

По данным ГИБДД, движение на месте ДТП проходит без затруднений. Обстоятельства аварии выясняются. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #авария #дтп #гибдд #общество

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