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15:34   2 Июля 2019
Россия

Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Глава Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, которой резко ответил на неудобный вопрос. Об этом сообщила сама женщина во вторник, 2 июля.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», — заявила она РИА Новости.

Женщина рассказала, что дорожные работы уже ведутся и оснований не верить Уссу нет. Она отметила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что это было сказано на эмоциях.

В выходные на Канск обрушился проливной дождь, поэтому уровень воды в реке поднялся примерно на метр. В зону паводка попали более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий.

В соцсетях появились кадры со встречи Усса с жителями пострадавшего города. Местная жительница спросила красноярского губернатора, что делать, если дорогу размоет. Усс ответил: «что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть». Его слова вызвали большой общественный резонанс.

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Автор: Арсений Аскольский
#красноярский край #усс

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