Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Глава Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, которой резко ответил на неудобный вопрос. Об этом сообщила сама женщина во вторник, 2 июля.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», — заявила она РИА Новости.

Женщина рассказала, что дорожные работы уже ведутся и оснований не верить Уссу нет. Она отметила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что это было сказано на эмоциях.

В выходные на Канск обрушился проливной дождь, поэтому уровень воды в реке поднялся примерно на метр. В зону паводка попали более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий.

В соцсетях появились кадры со встречи Усса с жителями пострадавшего города. Местная жительница спросила красноярского губернатора, что делать, если дорогу размоет. Усс ответил: «что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть». Его слова вызвали большой общественный резонанс.