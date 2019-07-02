Лавров напомнил Европе об ответственности за сохранение иранской ядерной сделки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальный платежный механизм INSTEX, позволяющий обойти односторонние санкции США, пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном.

На пресс-конференции во вторник, 2 июля, Лавров напомнил, что страны Европы тоже несут ответственность за сохранение иранской ядерной сделки (СВПД), которая была достигнута с большим трудом.

У Европы в рамках этого плана тоже есть обязательства, важнейшие обязательства: обеспечивать экономические интересы Ирана, включая возможность получать выручку от продажи нефти, что является неотъемлемым компонентом достигнутой договорённости», — заявил он RT.

Лавров напомнил, что когда Соединенные Штаты вышли из ядерной программы и запретили почти всем закупать у иранской стороны нефть, европейцы вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану обойти санкции.

«Но и с этими оговорками этот механизм до сих пор… не обслужил ни одну транзакцию», — добавил он

Ранее генсекретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид 28 июня в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской программе сообщила о запуске механизма расчетов с Ираном INSTEX.