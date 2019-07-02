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Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

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 Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

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15:24   2 Июля 2019
Россия

Правительство утвердило перенос сроков сдачи ЦКАД с 2020 на 2021 год

Правительство утвердило перенос сроков сдачи ЦКАД с 2020 на 2021 год

Правительство во вторник, 2 июля, утвердило перенос сроков сдачи Центральной кольцевой автодороги в Московской области с 2020 на 2021 год. По информации кабмина, в первом пункте распоряжения правительства от 31 декабря 2009 года №2146-р цифры 2020 заменили цифрами 2021.

Представитель «Автодора» не только подтвердил информацию, но и отметил, что дорогу откроют по частям. По его словам, начнут с 2019 года по мере готовности отдельных участков ЦКАД. Проект вступил в решающую фазу реализации. Уже заключили договоры на строительство всех участков Центральной кольцевой автодороги.

Утверждение новой редакции паспорта проекта ЦКАД позволит «Автодору», который является инициатором инвестиционного проекта, профинансировать строительство в разгар строительного сезона и привлечь деньги концессионеров и инвесторов в проект.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #автодор #цкад

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