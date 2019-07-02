ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании двух своих сотрудников по подозрению в хищении денег у предпринимателя. При этом ведомство не уточнило никаких подробностей.

Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, материалы по делу переданы для рассмотрения в органы военного следствия. Детали случившегося не раскрываются: ни где, ни когда, ни кто задержан.

Сумма, о которой идет речь, также не названа.