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Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

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 Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

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15:15   2 Июля 2019
Россия

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании двух своих сотрудников по подозрению в хищении денег у предпринимателя. При этом ведомство не уточнило никаких подробностей.

Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, материалы по делу переданы для рассмотрения в органы военного следствия. Детали случившегося не раскрываются: ни где, ни когда, ни кто задержан.

Сумма, о которой идет речь, также не названа.

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Автор: Арсений Аскольский
#задержание #фсб #хищение

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