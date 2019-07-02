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15:14   2 Июля 2019
Россия

Скабеева назвала «жутким» видео с красноярским губернатором в Канске

Скабеева назвала «жутким» видео с красноярским губернатором в Канске

Журналистка Ольга Скабеева прокомментировала резкий ответ главы красноярского губернатора Александра Усса в Канске. Об этом стало известно 2 июля из Instagram телеведущей.

Ранее глава региона Усс встретился с жителями пострадавшего при паводке района. Одна из женщин уточнила, пришлют ли власти вертолеты, если дорогу размоет. В ответ на это Усс заявил, что жительница «хочет качнуть права».

«Какое жуткое видео! Неужели такое возможно?!» – возмутилась телеведущая. 

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева ранее вступилась за Усса. По ее слова, распространившееся в социальных сетях видео не отражает реального разговора. Само высказывание главы региона вырвано из контекста, заявила она. По результатам встречи с канцами губернатор распорядился отремонтировать дороги, а также выплатить материальную помощь пострадавшим. 

С воскресенья в Канске был введен режим ЧС в связи с осложнениями, связанными с паводковой ситуацией после дождей. Уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #усс #скабеева

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