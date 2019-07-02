Бывшего шефа полиции Шри-Ланки арестовали по делу о терактах

Правоохранители арестовали экс-главу полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо по делу о серии терактов, которые потрясли страну в апреле и унесли жизни более 250 человек. Об этом сообщает телеканал News1st.

Во вторник, 2 июля, оба чиновника должны были прийти в Департамент уголовных расследований, чтобы дать показания по событиям, которые произошли в Пасхальное воскресенье. Однако ни один из них этого не сделал.

Напомним, в апреле Фернандо и Джаясундара были отстранены от своих обязанностей. Из-за этого начались масштабные перестановки в рядах руководства ланкийских правоохранителей. Ранее президент страны Майтрипала Сирисена сообщил, что ни Джаясундара, ни Фернандо не предоставили ему доклад разведслужб о готовящихся атаках.

Напомним, серия терактов потрясла островное государство 21 апреля, в пасхальное воскресенье. Атаки унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ