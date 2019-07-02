Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

 Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Бывшего шефа полиции Шри-Ланки арестовали по делу о терактах

Бывшего шефа полиции Шри-Ланки арестовали по делу о терактах

 Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске

Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске
Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупная авария с жертвами произошла на Кутузовском проспекте в Москве
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

 Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Бывшего шефа полиции Шри-Ланки арестовали по делу о терактах

Бывшего шефа полиции Шри-Ланки арестовали по делу о терактах

 Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске

Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске
14:59   2 Июля 2019
Весь мир

Глава МИД Ливана обсудил с посланником США разграничение с Израилем

Глава МИД Ливана обсудил с посланником США разграничение с Израилем

Глава ливанского МИД Джебран Бассиль обсудил с помощником госсекретаря США Дэвида Саттерфилдом условия по разграничению сухопутной и морской границ Ливана и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 2 июля.

«Мнения по основному вопросу сошлись, они заключаются в необходимости найти решение с соблюдением интересов Ливана на нефтяных месторождениях», — отмечается в сообщении.

Саттерфилд обсудит демаркацию границ также с премьером Ливана Саадом Харири и председателем парламента Набихом Берри. В свою очередь, Басиль сообщит президента страну Мишелю Ауна о последних действиях посланника США по  вопросу границы.

Напряженность между Ливаном и Израилем по определению морских и сухопутных границ возросла после обнаружения в прибрежных водах месторождения нефти и газа.

Ливанские власти заявили, что спорные территории входят в исключительную экономическую зону Ливана. Они оставили за собой право защищать ресурсы законным путем. Аун обратился к Соединенным Штатам с призывом выступить совместно с ООН в качестве посредника в разрешении спорных пограничных вопросов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #израиль #ливан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...