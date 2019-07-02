Глава МИД Ливана обсудил с посланником США разграничение с Израилем

Глава ливанского МИД Джебран Бассиль обсудил с помощником госсекретаря США Дэвида Саттерфилдом условия по разграничению сухопутной и морской границ Ливана и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 2 июля.

«Мнения по основному вопросу сошлись, они заключаются в необходимости найти решение с соблюдением интересов Ливана на нефтяных месторождениях», — отмечается в сообщении.

Саттерфилд обсудит демаркацию границ также с премьером Ливана Саадом Харири и председателем парламента Набихом Берри. В свою очередь, Басиль сообщит президента страну Мишелю Ауна о последних действиях посланника США по вопросу границы.

Напряженность между Ливаном и Израилем по определению морских и сухопутных границ возросла после обнаружения в прибрежных водах месторождения нефти и газа.

Ливанские власти заявили, что спорные территории входят в исключительную экономическую зону Ливана. Они оставили за собой право защищать ресурсы законным путем. Аун обратился к Соединенным Штатам с призывом выступить совместно с ООН в качестве посредника в разрешении спорных пограничных вопросов.