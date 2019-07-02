Автор закона о полицейском предостережении объяснил его работу на примере пьющих компаний

Полицейским могут разрешить выдавать официальные и обязательные к исполнению предостережения гражданам, чтобы пресечь действия, создающие условия для совершения правонарушений. С таким законопроектом выступили в Госдуме Александр Хинштейн и члены Комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Уберечь граждан от беззакония и последующего наказания служители правопорядка смогут устно и письменно. Правительство РФ инициативу депутатов одобрило.

«Например, шумная компания молодежи, которая каждый вечер собирается во дворе жилого дома и распивает спиртные напитки. — привел пример в беседе с «ПС» Александр Хинштейн. — Они пока не нарушили закон о тишине, потому что он действует с 22 часов. Мы понимаем, что компания находится на краю совершения преступления. Уполномоченный полиции делает им предупреждение. Если компания вняла словам полицейского, то все хорошо, если — нет, и совершила преступление, то она будет отвечать по закону».

Последует ли за действиями нарушение — полицейские будут определяться индивидуально. Законопроект устраняет текущую правовую коллизию, добавил Хинштейн.

«Никаких инноваций он за собой не влечет. Действующий закон «Об основах системы профилактики правонарушений» говорит нам о том, что основное средство профилактики — это предостережение», — сказал автор.

Таким образом, законопроект окончательно закрепит норму, установленную ранее в законе «Об основах системах профилактики».