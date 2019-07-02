Метро Петербурга пополнят инновационные составы

Специалисты «Трансмашхолдинга» представили полноразмерный макет суперсовременного вагона для метрополитена Санкт-Петербурга на форуме SmartTransport. Руководитель технического управления дирекции по развитию городского транспорта предприятия Денис Шило рассказал об инновационной разработке «ПолитЭксперту» 2 июля.

В понедельник, 1 июля, врио губернатора города на Неве Александр Беглов ознакомился с обновленной станцией «Академическая», которую закрывали на 11 месяцев для проведения капитального ремонта. Стоит отметить, что петербургское правительство обсуждает с руководством подземки более глобальную модернизацию. В частности, это касается и уникальных составов, о которых сейчас идет речь.

Шило рассказал, что впервые о нововведениях заговорили еще в прошлом году. Тогда метрополитен и комитет по транспорту согласились в необходимости провести качественный рывок вперед. Решение поддержал и «Трансмашхолдинг». Компания разработала полноразмерный макет нового состава на основе пожеланий сотрудников по безопасности, а также с учетом удобства использования и комфорта пассажиров.

Самое главное отличие — расширенные двери. Если в стандартных вагонах ширина составляет 1,2 метра, но в новых — 1,4 или 1,6 метра, в зависимости от выбора заказчика. Решение позволит оптимизировать скорость посадки и высадки пассажиров.

«Ингода люди еще не успевают выйти, а другие уже начинают входить. Наши исследования показывают, что ширина 1400–1600 миллиметров наиболее оптимальна», — объяснил Шило.

Кроме этого, разработчики хотят внедрить систему подсчета людей, чтобы организовать движение для более равномерного распределения потока. Это не только ускорит посадку и высадку, но и предоставит больше комфорта.

Инновационными новые вагоны называют неспроста — в них полностью изменят систему информирования, наддверные табло, введут интерактивную карту и даже USB-зарядки. Отдельно стоит рассказать об окнах, которые будут показывать видео. Вместо черного тоннеля пассажиры смогут ознакомиться с новостями или узнать что-то новое о достопримечательностях Петербурга.

В разработке дизайна участвовали специалисты Европейского дизайнерского бюро.

«Дизайнеры постарались отразить хотя бы архитектурную составляющую, чтобы не было диссонанса между подвижным составом и тем, что находится на поверхности. Поэтому при входе внутрь вы увидите своды арок, напоминающие разводные мосты», – поделился собеседник.

Поскольку представленный образец создавали под новую коричневую ветку метро, снаружи он выкрашен в золотисто-шоколадных цветах. Стоит отметить, что подсветку можно менять — это позволит людям быстро сориентироваться, на какой ветке они находятся.

В концепцию также заложены удобство в эксплуатации и обслуживании. Особое внимание уделили кабине машиниста, которая стала просторнее и обзавелась новым пультом управления. Кстати, последний создавался на базе пожеланий самих машинистов.

Руководитель подчеркнул, что представленный образец — это не рисунок. Новый состав будет именно таким.

«Мы хотим показать, что обладаем всеми необходимыми технологиями, которые проверены с точки зрения безопасности эксплуатации. Многие из них не применялись еще нигде в мире. И мы готовы их предоставить», – сказал он.

Осталось дождаться конкурса, в котором «Трансмашхолдинг» планирует принять участие. Цена заоблачной не окажется, несмотря на все инновации, так как в основном используется отечественное оборудование.

Беглов неоднократно говорил о создании инновационного Петербурга. Помимо модернизации метро, идет работа и с наземным общественным транспортом. В скором времени на улицы Северной столицы выйдут высокоскоростные трамваи «Чижик», которые оборудованы Wi-Fi и другими современными нововведениями.