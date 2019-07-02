Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Глава правительства Украины Владимир Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит газа европейским потребителям, а также посоветовал руководству вернуть премии обратно.

Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Гройсман напомнил, что когда-то НАК провалила программу добычи газа 2020, которую утвердило правительство. Глава кабмина заставил компанию в мае и в предстоящие месяцы снизить цену на газ для населения. При этом он отметил, что они должны продолжать это и дальше.

«Предлагаю также, чтобы они вернули премии — это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность — обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива», — цитирует Гройсмана пресс-служба.

Он также отметил, что не ведет дискуссию с «Нафтогазом», назвав компанию «достаточно циничным монополистом», с которым ему не по пути.