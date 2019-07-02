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 Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

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14:47   2 Июля 2019
Политика

Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Гройсман посоветовал руководству «Нафтогаза» вернуть премии

Глава правительства Украины Владимир Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит газа европейским потребителям, а также посоветовал руководству вернуть премии обратно.

Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. 

Гройсман напомнил, что когда-то НАК провалила программу добычи газа 2020, которую утвердило правительство. Глава кабмина заставил компанию в мае и в предстоящие месяцы снизить цену на газ для населения. При этом он отметил, что они должны продолжать это и дальше. 

«Предлагаю также, чтобы они вернули премии — это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность — обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива», — цитирует Гройсмана пресс-служба.

Он также отметил, что не ведет дискуссию с «Нафтогазом», назвав компанию «достаточно циничным монополистом», с которым ему не по пути. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #нафтогаз украины

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