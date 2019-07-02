Медведев допустил уголовное наказание за умышленный срыв торгов по нацпроектам

Российский премьер Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за умышленный демпинг и срыв торгов, проводимых при реализации нацпроектов. Такое заявление он сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию во вторник, 2 июля.

Медведев отметил, что проблема манипулирования торгами сохраняется. Необходимо подумать над тем, как решить такой вопрос и что сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпинг с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров, отметил он.

Глава Кабмина предложил ввести за это «дополнительную ответственность».