Медведев допустил уголовное наказание за умышленный срыв торгов по нацпроектам
Российский премьер Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за умышленный демпинг и срыв торгов, проводимых при реализации нацпроектов. Такое заявление он сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию во вторник, 2 июля.
Медведев отметил, что проблема манипулирования торгами сохраняется. Необходимо подумать над тем, как решить такой вопрос и что сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпинг с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров, отметил он.
Глава Кабмина предложил ввести за это «дополнительную ответственность».
«И административную, и, может быть, уголовную тоже, потому что от таких действий - миллионные, если не миллиардные убытки», — подчеркнул Медведев.