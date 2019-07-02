Великобритания выделит Украине 11 миллионов долларов на поддержку СМИ

Украина получит более 11 миллионов долларов от Великобритании на поддержку независимых СМИ. Об этом 2 июля сообщает RT со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Во вторник в Канаде на конференции по проведению реформ на Украине замглавы Форин Офис Тарик Ахмад объявит о поддержке Великобритании независимых украинских СМИ.

«Сегодня я могу объявить, что мы также активизируем нашу поддержку независимых СМИ на Украине с помощью нового проекта стоимостью £9 миллионов, который укрепит сопротивляемость общества дезинформации и поможет повысить подотчётность правительства за счёт развития независимых источников информации», — сказано в тексте выступления.

Представители ведомства отметили, что в следующем году Лондон планирует выделить в общей сложности 47 миллионов долларов на поддержку реформ на Украине, связанных с обороной, борьбой с коррупцией, гуманитарной деятельностью, а также с расширением прав и возможностей женщин в стране.