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14:25   2 Июля 2019
Россия

Великобритания выделит Украине 11 миллионов долларов на поддержку СМИ

Великобритания выделит Украине 11 миллионов долларов на поддержку СМИ

Украина получит более 11 миллионов долларов от Великобритании на поддержку независимых СМИ. Об этом 2 июля сообщает RT со ссылкой на МИД Соединенного Королевства. 

Во вторник в Канаде на конференции по проведению реформ на Украине замглавы Форин Офис Тарик Ахмад объявит о поддержке Великобритании независимых украинских СМИ. 

«Сегодня я могу объявить, что мы также активизируем нашу поддержку независимых СМИ на Украине с помощью нового проекта стоимостью £9 миллионов, который укрепит сопротивляемость общества дезинформации и поможет повысить подотчётность правительства за счёт развития независимых источников информации», — сказано в тексте выступления. 

Представители ведомства отметили, что в следующем году Лондон планирует выделить в общей сложности 47 миллионов долларов на поддержку реформ на Украине, связанных с обороной, борьбой с коррупцией, гуманитарной деятельностью, а также с расширением прав и возможностей женщин в стране. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #украина #политика #общество #весь мир

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