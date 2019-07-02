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14:24   2 Июля 2019
Россия

Симоньян попросила Зеленского освободить Вышинского на украинском языке

Симоньян попросила Зеленского освободить Вышинского на украинском языке

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попросила украинского лидера Владимира Зеленского помочь освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Она обратился к президенту на украинском языке в своем Telegram-канале.

«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это» — написала Симоньян.

Ранее адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил, что на следующем заседании 3 июля суд может рассмотреть изменение меры пресечения. Защита рассчитывает на смягчение, в частности, на домашний арест.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 марта. Его обвиняют в публикации материалов о российском Крыме и статей в поддержку ДНР и ЛНР. Журналист до сих пор находится под следствием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. о

Обращение президенту Украины с просьбой освободить Вышинского в апреле подписали журналисты федеральных, патриотических и прочих СМИ.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #симоньян #вышинский

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