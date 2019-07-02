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14:31   2 Июля 2019
Россия

Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФ

Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФ

Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране. В ходе встречи Зубков рассказал президенту о работе корпорации касательно продвижения производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива и актуализации законодательной базы.

Он рассказал, что для этих целей создали компанию «Газпром газомоторное топливо». В свою очередь, правительство приняло ряд документов, позволяющий газовикам повысить эффективность работы в этом направлении.

Председатель совета директоров «Газпрома» также рассказал РФ о статистике по развитию этого рынка. По его словам, четыре года назад существовало 213 заправочных станций такого типа, к 2020 году цифра вырастет в два раза и достигнет 405.

Зубков также указал на важность реализации газа через сеть ГМС: в текущем году компания намерена выйти на уровень 900 млн кубических метров газа, а в 2020 году - на миллиард кубометров газа потребления на транспорте.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #экономика #зубков #газпром

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