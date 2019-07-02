Дело Голунова передали из МВД в СКР

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова передано в СКР. Конкретных подозреваемых у следствия пока нет, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он добавил, что изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а также в отношении Голунова и неустановленных лиц. Позже их объединили в одно, а уголовное преследование журналиста было вовсе прекращено.

Напомним, журналиста «Медузы» задержали 6 июня. Сотрудники полиции утверждали, что нашли у молодого человека мефедрон. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили.

В связи со сложившейся ситуацией глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что двух генералов полиции попросят уволить. В итоге постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.