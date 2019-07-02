Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

Врио губернатора Александр Беглов вместе с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой посетили Петербургский государственный медицинский университет Павлова. Об этом 2 июля сообщают «Невские новости».

Беглов и Голикова во время визита в университет осмотрели стационарное отделение скорой медпомощи и научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии. Позже они сообщили о строительстве детского хирургического центра на Авангардной улице.

«Это большой и очень важный проект», — заявил Беглов.

Врио губернатора поделился подробностями проекта. По его словам, на строительство центра выделено более шести миллиардов рублей. Учреждение будет рассчитано на 250 коек. Беглов отметил, что врачи смогут принимать в новом месте до 15 тысяч пациентов в год. Площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров, отметил врио главы города.

Ранее Беглов и Голикова открыли симпозиум по ядерной медицине, после чего отправились в Петербургский государственный университет имени Павлова.