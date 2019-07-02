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14:07   2 Июля 2019
Россия

Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

Врио губернатора Александр Беглов вместе с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой посетили Петербургский государственный медицинский университет Павлова. Об этом 2 июля сообщают «Невские новости»

Беглов и Голикова во время визита в университет осмотрели стационарное отделение скорой медпомощи и научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии. Позже они сообщили о строительстве детского хирургического центра на Авангардной улице. 

«Это большой и очень важный проект», — заявил Беглов. 

Врио губернатора поделился подробностями проекта. По его словам, на строительство центра выделено более шести миллиардов рублей. Учреждение будет рассчитано на 250 коек. Беглов отметил, что врачи смогут принимать в новом месте до 15 тысяч пациентов в год. Площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров, отметил врио главы города. 

Ранее Беглов и Голикова открыли симпозиум по ядерной медицине, после чего отправились в Петербургский государственный университет имени Павлова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов #голикова #детский хирургический центр

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