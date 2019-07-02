«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

Пассажиры аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 получат по 50 тысяч рублей от авиакомпании «Ангара», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выкатился за взлетную полосу и врезался в здание очистных сооружений, что привело к пожару. В происшествии погибли пилот и бортмеханик. На борту находились 43 пассажира, из них 31 человек обратились к врачам, четверо госпитализировали.

Пассажиры получат выплату авиакомпании в дополнение к денежному возмещению от страховщика.

Также сообщается, что страховая выплата за утраченный багаж равна 23 тысячам рублей. Страховое возмещение за вред, причиненный здоровью, назначают в зависимости от степени полученных травм.