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13:55   2 Июля 2019
Россия

«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

Пассажиры аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 получат по 50 тысяч рублей от авиакомпании «Ангара», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выкатился за взлетную полосу и врезался в здание очистных сооружений, что привело к пожару. В происшествии погибли пилот и бортмеханик. На борту находились 43 пассажира, из них 31 человек обратились к врачам, четверо госпитализировали.

Пассажиры получат выплату авиакомпании в дополнение к денежному возмещению от страховщика.

Также сообщается, что страховая выплата за утраченный багаж равна 23 тысячам рублей. Страховое возмещение за вред, причиненный здоровью, назначают в зависимости от степени полученных травм.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #ан-24 #аварийная посадка #ангара

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