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13:59   2 Июля 2019
Весь мир

Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

Парламент Ирана скептически относится к тому, что с США, которые вышли из ДРСМД и оказывают давление на Тегеран, можно вести диалог. Такое мнение выразил зампредседателя парламента республики Махмуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Иран продолжал соблюдать свои обязательства по ядерной сделке, несмотря на то, что Штаты в одностороннем порядке из нее вышли. Это является оскорблением в адрес других сторон сделки.

Пезешкиан отметил, что власти Ирана не понимают, почему, если США хотят переговоров, Вашингтон вышел из диалога, который раньше способствовал достижению договоренности по иранской ядерной программе.

«Разве можно с такой страной еще раз вести диалог?» — сказал иранский парламентарий.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #политика #дрсмд

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