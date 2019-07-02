Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

Парламент Ирана скептически относится к тому, что с США, которые вышли из ДРСМД и оказывают давление на Тегеран, можно вести диалог. Такое мнение выразил зампредседателя парламента республики Махмуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Иран продолжал соблюдать свои обязательства по ядерной сделке, несмотря на то, что Штаты в одностороннем порядке из нее вышли. Это является оскорблением в адрес других сторон сделки.

Пезешкиан отметил, что власти Ирана не понимают, почему, если США хотят переговоров, Вашингтон вышел из диалога, который раньше способствовал достижению договоренности по иранской ядерной программе.