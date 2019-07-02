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 Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
13:51   2 Июля 2019
Весь мир

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи сырья будет продлена на девять месяцев. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха. 

«Девять месяцев уже согласовано. И хартия физически подписана 24 странами», — заявил он. 

Продление сделки было согласовано накануне на министерской конференции стран-членов организации. 

Станы ОПЕК, а также ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) в 2016 году договорились о сокращении нефтедобычи. Сделка действует с 2017 года. С тех пор страны-участницы периодически ее продлевают. 

Сокращение на первое полугодие этого года было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября прошлого года. На Россию из общего объема приходится 228 тысяч баррелей. 

Ранее сообщалось, что Тегеран одобрил продление ОПЕК+ до девяти месяцев.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #опек #сделка

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