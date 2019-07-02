Число кандидатов на выборы в Мосгордуму в четырех округах Москвы достигло 14

Документы на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы подали 390 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Мосгоризбиркома. Отмечается, что семь из них позже утратили статус выдвинутых кандидатов.

Из оставшихся 383 человек пока зарегистрированы 19 — это представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Сейчас на одно депутатское кресло в среднем претендуют более восьми кандидатов. По словам собеседника агентства, избирательные округа № 43 и 45 в центральных районах Москвы лидируют по числу выдвинутых кандидатов — их по 14.

В 43 округе, где ранее выдвигалась глава Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, но затем снялась с выборов, баллотируются бывший лидер «Яблока» Сергей Митрохин, юрист ФБК с Любовь Соболь, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и другие.

Среди кандидатов по 45-му округу — мундеп Илья Яшин, проректор ВШЭ Валерия Касамара, директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм и ряд других. Кроме того, еще по 14 кандидатов выдвинуты в избирательных округах № 3 и 38.

Избирательная компания 43-м округе сопровождается скандалами. На днях полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Три молодых человека «рисовали» подписи москвичей и переписывали их личные данные. Правоохранители уже разбираются в этом деле.

Кроме того, накануне, 1 июля, кандидат в Мосгордуму Александр Босых опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как неизвестные подделывают подписные листы в поддержку Яшина и Дмитрия Гудкова.

28 июня сотрудники штаба Алексея Навального сообщили, что нашли в Москве офис, где якобы подделывали подписи за выдвижение нескольких кандидатов в Мосгордуму, в частности в поддержку Митрохина. Позже политик заявил, что не имеет к этому никакого отношения и не исключает, что именно Навальный таким образом хочет помешать ему избираться в Мосгордуму.