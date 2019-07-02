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13:31   2 Июля 2019
Россия

Россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии

Россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии

Финские пограничники задержали россиянку за нарушение границы Финляндии. Случай произошел в Северной Карелии. Об этом 2 июля сообщает ТАСС со ссылкой на финскую Пограничную охрану. 

«Управление Погранохраны по Северной Карелии утром 1 июля задержало на озере Пюхяярви гражданку России на резиновой лодке», — сказано в сообщении.

По результатам теста на алкоголь выяснилось, что концентрация спирта на литр выдыхаемого воздуха составила 0,79 миллиграмм. Задержанная не имела при себе удостоверяющих личность документов, сообщили в финском ведомстве.

Погранохрана заявила, что инцидент будет расследоваться как незаконное пресечение госграницы, а также употребление алкоголя во время управления водным транспортным средством. 

После происшествия пограничники сразу связались с российскими коллегами в городе Суоярви. Теперь женщину депортируют на родину, заявила финская сторона. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #финляндия #общество #госграница

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