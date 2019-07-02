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13:39   2 Июля 2019
Россия

Армия перебросит в затопленное Приангарье механизированные мосты

Армия перебросит в затопленное Приангарье механизированные мосты

Шесть механизированных мостов перебросят в Иркутскую область из Барнаула и Новосибирска. Три механизированных моста перебросят во вторник в Братск. Столько же мостов доставят с аэродрома Толмачево под Новосибирском, проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа.

Мосты позволят технике до 60 тонн преодолевать препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров. Также мост используют в качестве пристани для плавающей инженерной техники.

В зону бедствия направили порядка тысячи военных, первая группа прибыла в Тулун накануне.

Ранее сообщалось, что паводок в Приангарье не угрожает работе Братской ГЭС.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #паводок #вс рф #приангарье

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