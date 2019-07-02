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13:35   2 Июля 2019
Весь мир

Эксперт считает, что Россия может помочь Мали в борьбе с исламским радикализмом

Эксперт считает, что Россия может помочь Мали в борьбе с исламским радикализмом

Публицист Армен Гаспарян считает, что Россия может помочь Мали в борьбе с исламским радикализмом. Он отметил, что Москва традиционно уже много лет помогает странам Африки, поэтому ничего в этом удивительного нет, пишет ФАН.

Ранее главы оборонных ведомств двух стран подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, Россия предоставит Бамако необходимое вооружение и военную технику. Кроме того, Мали рассчитывает, что Москва согласится провести операцию против террористических группировок, которые орудуют в стране.

Эксперт считает, что Россия может помочь Мали в борьбе с исламским радикализмом

По мнению Гаспаряна, Россия на сегодняшний день является главной страной, которая борется с международным терроризмом, в том числе с исламским радикализмом.

«Ни для кого не секрет, что всевозможные боевые террористические организации имеют опорные точки в Африке, и локализовать их — означает добиться даже не тактического, а стратегического успеха», — сказал эксперт.

Он также отметил, что военнослужащие Мали отдают предпочтение именно российскому оружию, поскольку «оно является одним из самых надежных и современных в мире». В то же время российские инструкторы смогут в кратчайшие сроки обучить и подготовить своих малийских коллег.

Взамен Россия сможет добывать полезные ископаемые на территории африканской страны. Так будет развиваться экономика обоих государств.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #терроризм #мали #африка

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