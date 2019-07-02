Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила его резкий ответ

Высказывание главы Красноярского края Александра Усса в Канске, попавшее на видео, вырвано из контекста и не отражает реального разговора. Об этом 2 июля заявила пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева.

Ранее Усс встретился с жителями пострадавшего при паводке Канска, которые спросили, пришлют ли вертолеты в случае, если размоет дорогу. На это Усс ответит, что женщина, которая задала вопрос, хочет «качнуть права». Случай попал на видео.

По словам пресс-секретаря, разошедшееся по социальным сетям видео не отражает реального разговора.

«Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания. Его цель была — лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные», — написала она в Facebook.

Она также отметила, что губернатор во время визита в подтопленный город провел важные встречи, по результатам которых распорядился отремонтировать дорогу после спада воды, а также выплатить материальную помощь пострадавшим.

Ранее в Канске был введен режим ЧС из-за осложнений, связанных с паводковой ситуацией после дождей. Уровень воды в реке Кан поднялся в воскресенье до 439 сантиметров.