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12:56   2 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

Украинский президент Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина. Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник, 2 июля.

На место Климикина глава государства хочет назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко. По словам пресс-службы, Зеленский просит рассмотреть эти вопросы безотлагательно. Президент уже вносил в Раду представление об отставке Климкина, но парламент его отклонил.

Напомним, на минувшей неделе между президентом и главой МИД разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на ноту МИД РФ без согласования с ним. Министр ответил, что не должен согласовывать ноту с президентом, тем более что Зеленский к нему вообще не обращался.

После этого глава государства попросил премьера Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности. В ответ глава правительства предложил отправить Климкина в отпуск.

Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

Напомним, МИД РФ 26 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с перечислением возможностей освобождения задержанных за нарушение границы моряков. Климкин в ответ заявил, что Украина отвергает предложение. Российское бсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #рада #климкин #зеленский

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