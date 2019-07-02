Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

Украинский президент Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина. Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник, 2 июля.

На место Климикина глава государства хочет назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко. По словам пресс-службы, Зеленский просит рассмотреть эти вопросы безотлагательно. Президент уже вносил в Раду представление об отставке Климкина, но парламент его отклонил.

Напомним, на минувшей неделе между президентом и главой МИД разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на ноту МИД РФ без согласования с ним. Министр ответил, что не должен согласовывать ноту с президентом, тем более что Зеленский к нему вообще не обращался.

После этого глава государства попросил премьера Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности. В ответ глава правительства предложил отправить Климкина в отпуск.

Напомним, МИД РФ 26 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с перечислением возможностей освобождения задержанных за нарушение границы моряков. Климкин в ответ заявил, что Украина отвергает предложение. Российское бсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом.