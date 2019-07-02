Тарифы за тепло в Карелии вдвое превысили норму

Плата за коммунальные услуги в Карелии вдвое превысила норму. В одних и тех же домах люде нередко платят в разы больше соседей. Об этом 2 июля сообщает «Царьград».

Жители Петрозаводска, которые в 1970-х годах строили ТЭЦ у себя в городе, обратились за помощью к телеканалу, чтобы разобраться, почему платят за тепло в несколько раз больше, чем соседи.

Пара пенсионеров, проживающая на улице Жековского, каждый месяц платит за отопление примерно две тысячи рублей за гигакалорию. Их соседи с улицы Пограничной, живущие в 20 метрах, платят 951 рубль за гигакалорию, то есть в два раза меньше.

Корреспондент «Царьграда» задала вопросы жителей Петрозаводска юристу Анне Яковлевой, которая заявила, что поставщики тепла имеют неумеренные аппетиты.

«Они ничего не производят, они не вырабатывают тепловую энергию. Они – просто поставщики. Отдельный кусок теплотрассы они арендуют и за это берут колоссальные деньги», — прокомментировала Яковлева.

Горожане решили обратиться с жалобой на тарифы в ФАС, где им констатировали, что предельный тариф в Карелии составляет 815 рублей за гигакалорию, но это ничего не изменило.

«Царьград» направил обращение с просьбой повлиять на ситуацию в ФАС России. Кроме этого, телеканал привлек к разбирательству правительство региона и прокуратуру республики.