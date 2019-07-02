Соболь покупала подписи избирателей по 500 рублей

Кандидаты в Мосгордуму должны успеть сдать подписи за свое выдвижение до 5 июля. Юрист ФБК Любовь Соболь, которая баллотируется от 43-го округа, оказалась в центре нового скандала. Ее уличили в подкупе избирателей и подделке подписей.

Федеральное агентство новостей обнаружило на сайте politrabota.ru любопытное объявление. Жителям Арбата, Хамовников и Пресни предлагается обменять свою подпись за кандидата на деньги. На месте выяснилось, что сборщик подписей за Соболь по имени Иван пообещал собравшимся по 500 рублей за подпись в пользу любого из трех предложенных кандидатов. При этом молодой человек специально закрывает толстовкой надпись «Любовь Соболь» на майке.

Житель Москвы с «правильной» пропиской оставляет свою подпись и получает за это 500 рублей. При этом закон запрещает кандидатам и их доверенным лицам осуществлять подкуп избирателей в любой форме. Наказание за это может быть либо штраф 200-500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет.

Такие технологии используют «слабые» кандидаты, которые честным путем необходимое количество подписей получить не могут. В ход идут и другие способы. Например, на днях сотрудники полиции обнаружили в Пресненском районе целый штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Три молодых человека «рисовали» подписи москвичей и переписывали их личные данные. Правоохранители уже разбираются в этом деле.

Кроме того, накануне, 1 июля, кандидат в Мосгордуму Александр Босых опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как неизвестные подделывают подписные листы в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

28 июня сотрудники штаба Алексея Навального сообщили, что обнаружили в Москве офис, где якобы подделывали подписи за выдвижение нескольких кандидатов в Мосгордуму, в частности в поддержку члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Позже политик заявил, что не имеет к этому никакого отношения и не исключает, что именно Навальный таким образом хочет помешать ему избираться в Мосгордуму.