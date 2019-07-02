Кандидату в МГД Соболь грозит срок за фальсификацию подписей и подкуп избирателей

Кандидаты в Мосгордуму должны успеть сдать свои подписные листы до 5 июля. Особенно жесткая и грязная борьба за голоса избирателей развернулась в 43 избирательном округе Москвы, в котором баллотируется юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. Она обладает весьма скандальной репутацией после участия во множестве сомнительных историй, что лишило ее поддержки избирателей, поэтому она решила добыть необходимые ей подписи обманным путем.

Протеже Алексея Навального замешана в новом скандале, который может закончиться уголовным делом, ведь Соболь намеренно нарушила закон, подкупала избирателей и наняла рисовальщиков подписей в свою пользу.

Известно, что Соболь к середине агитационного периода 14 июня в интервью Znak рассказала, что собрала 500 подписей. Через пять дней количество подписей выросло до 1 861 штук.

Буквально через день Соболь рассказала в Facebook о росте подписей до 2 162 единиц, что говорит о практически нереальном увеличении темпа работы ее команды.

Многие журналисты и блогеры тут же усомнились в честности сбора подписей - в их числе Антон Красовский и Леся Рябцева.

Журналистам ФАН-ТВ удалось обнаружить объявления на сайте politrabota.ru, где жителям Арбата, Хамовников и Пресни предлагается поставить подпись за кандидата за деньги. Корреспондент посетил Центр сбора подписей за «независимых» кандидатов Навального на Рождественском бульваре, 10/7, строение 1. Там он выяснил, что сборщик подписей за Любовь Соболь Иван обещает людям по 500 рублей за подпись в пользу любого из кандидатов.

Такие действия подпадают под пункт 2 ст. 56 закона №67, который запрещает кандидатам и их помощникам подкупать избирателей в любой форме.

За это предполагается несение уголовной ответственности — это статья 142 Уголовного Кодекса Российской Федерации «фальсификация избирательных документов», напомнил юрист Андрей Зорин, пишет ФАН.

Ранее стало известно, что в Пресненском районе полиция обнаружила подпольную «фабрику» по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. За подделку подписей избирателей правонарушителям грозит уголовная ответственность по статье 142 часть 2.

СМИ отмечает, что резкий скачок со сбором подписей заметили и в правоохранительных органах. Полиция зафиксировала факт подделки подписей для регистрации кандидата в Мосгордуму. По факту случившегося была инициирована проверка.

Такой слабый кандидат как Соболь, не сумевшая набрать нужное число подписей, решила пойти обманным путем. Она не только откровенно провалила свою кампанию, но и подставила под удар свою команду, ведь «рисовка» подписей и подкуп избирателей незаконны.