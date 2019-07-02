Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиалиний в Чехию вновь разрешены. Об этом 2 июля говорится в распространенном заявлении Министерства транспорта Чехии.

В опубликованном документе сказано, что полеты российских авиакомпаний возобновлены.

«Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ситуации с приостановкой полетов в Чехию нет политической подоплеки. Он отметил, что Чехия — дружественная страна, которая заинтересована в российских туристах.