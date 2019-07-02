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12:30   2 Июля 2019
Россия

Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиалиний в Чехию вновь разрешены. Об этом 2 июля говорится в распространенном заявлении Министерства транспорта Чехии. 

В опубликованном документе сказано, что полеты российских авиакомпаний возобновлены. 

«Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — говорится в заявлении ведомства. 

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ситуации с приостановкой полетов в Чехию нет политической подоплеки. Он отметил, что Чехия — дружественная страна, которая заинтересована в российских туристах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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