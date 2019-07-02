Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

 Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний
Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

 Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским
Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

 Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР

Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР
Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

 Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний
Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

 Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским
Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

 Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР

Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР
12:24   2 Июля 2019
Весь мир

Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Российское посольство в Чехии готово оказать помощь россиянам в связи с проблемами, которые возникли в авиасообщении между двумя странами.

В диппредставительстве подтвердили, что чешская сторона аннулировала разрешения на рейсы российских авиаперевозчиков. Проблема решается по линии авиавластей двух стран.

«Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров», — заявили в посольстве.

Компания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу 2 июля после решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. Также полеты приостановили «Уральские авиалинии»и «Победа». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #чехия #авиасообщение #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...