Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Российское посольство в Чехии готово оказать помощь россиянам в связи с проблемами, которые возникли в авиасообщении между двумя странами.

В диппредставительстве подтвердили, что чешская сторона аннулировала разрешения на рейсы российских авиаперевозчиков. Проблема решается по линии авиавластей двух стран.

«Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров», — заявили в посольстве.

Компания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу 2 июля после решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. Также полеты приостановили «Уральские авиалинии»и «Победа».