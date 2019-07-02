СК РФ проверит депутатов ЗакСа по делу о вымогательстве и коррупционном сговоре

Следователи проверят петербургских парламентариев Максима Резника, Бориса Вишневского, Алексея Ковалева и Сергея Никешина по подозрению в причастности к коррупционному сговору с целью вымогательства денег у главы компании «Воин-В» Олега Глущенко.

Ведомство займется депутатами после обращения издания «Невские новости», которому Глущенко ранее рассказывал о схеме вымогательства денег у девелоперов.

Бизнесмен сообщал, что депутаты заставляли строителей платить за то, чтобы у них не возникало проблем с градозащитниками и общественностью. По словам Глущенко, Резник и Нотяг препятствовали строительству в Кировском районе, обращаясь в надзорные органы с множеством жалоб. Также депутаты требовали у руководителя строительной компании деньги в обмен на прекращение проверок.

Как отмечает СМИ, Нотяг уже поплатился и получил три года тюремного срока. Он уже отбыл наказание и вышел на свободу весной.

Однако более никто из этого списка к ответственности привлечен не был, а аудиозапись разговора депутата с коллегой по цеху Максимом Резником не использовалась как доказательство.