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12:21   2 Июля 2019
Россия

СК РФ проверит депутатов ЗакСа по делу о вымогательстве и коррупционном сговоре

СК РФ проверит депутатов ЗакСа по делу о вымогательстве и коррупционном сговоре

Следователи проверят петербургских парламентариев Максима Резника, Бориса Вишневского, Алексея Ковалева и Сергея Никешина по подозрению в причастности к коррупционному сговору с целью вымогательства денег у главы компании «Воин-В» Олега Глущенко.

Ведомство займется депутатами после обращения издания «Невские новости», которому Глущенко ранее рассказывал о схеме вымогательства денег у девелоперов.

СК РФ проверит депутатов ЗакСа по делу о вымогательстве и коррупционном сговоре

Бизнесмен сообщал, что депутаты заставляли строителей платить за то, чтобы у них не возникало проблем с градозащитниками и общественностью. По словам Глущенко, Резник и Нотяг препятствовали строительству в Кировском районе, обращаясь в надзорные органы с множеством жалоб. Также депутаты требовали у руководителя строительной компании деньги в обмен на прекращение проверок.

Как отмечает СМИ, Нотяг уже поплатился и получил три года тюремного срока. Он уже отбыл наказание и вышел на свободу весной.

Однако более никто из этого списка к ответственности привлечен не был, а аудиозапись разговора депутата с коллегой по цеху Максимом Резником не использовалась как доказательство.

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Автор: Ольга Шпакова
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