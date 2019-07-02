Лавров заявил о желании РФ улучшать отношения с Ирландией

Российская сторона заинтересована в развитии отношений с Ирландией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова 2 июля передает РИА Новости.

Лавров во вторник встретился с вице-премьером Ирландии, главой МИД и торговли Саймоном Коувени.

Российский министр напомнил, что встреч на уровне глав МИД не было уже шесть лет, однако министерства поддерживали связь на уровне заместителей и директоров департаментов.

«Есть интерес к установлению и углублению контактов между другими частями наших правительств. Мы к этому готовы», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что связи между парламентами двух стран развиваются интенсивно, и Россия это активно приветствует. Он отметил, что на переговорах представится возможность посмотреть, что можно сделать для развития отношений, напомнив об известных сложностях в отношениях России и Евросоюза.