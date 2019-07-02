Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

 Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний
Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

 Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским
Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

 Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР

Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР
Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

 Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний

Чехия возобновила полеты российских авиакомпаний
Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

 Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским
Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

Посольство РФ в Чехии готово оказать россиянам консульскую помощь

 Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР

Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР
12:09   2 Июля 2019
Россия

Лавров заявил о желании РФ улучшать отношения с Ирландией

Лавров заявил о желании РФ улучшать отношения с Ирландией

Российская сторона заинтересована в развитии отношений с Ирландией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова 2 июля передает РИА Новости.

Лавров во вторник встретился с вице-премьером Ирландии, главой МИД и торговли Саймоном Коувени. 

Российский министр напомнил, что встреч на уровне глав МИД не было уже шесть лет, однако министерства поддерживали связь на уровне заместителей и директоров департаментов. 

«Есть интерес к установлению и углублению контактов между другими частями наших правительств. Мы к этому готовы», — добавил Лавров. 

Глава МИД РФ заявил, что связи между парламентами двух стран развиваются интенсивно, и Россия это активно приветствует. Он отметил, что на переговорах представится возможность посмотреть, что можно сделать для развития отношений, напомнив об известных сложностях в отношениях России и Евросоюза. 

«И, безусловно, наш диалог всегда представляет интерес с точки зрения обмена мнениями по европейским и международным проблемам, которые интересуют сейчас всех нас», — подчеркнул министр. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество #ирландия #коувени

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...