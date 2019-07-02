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12:06   2 Июля 2019
Россия

Россиянам открыт безвизовый въезд в 116 стран мира

Россиянам открыт безвизовый въезд в 116 стран мира

За последние десять лет России удалось удвоить количество стран, которые россияне могут посещать без оформления визы. Об этом сообщили в консалтинговой компании Henley&Partners.

Эксперты составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира. Например, жители Японии и Сингапура могут посещать без виз 189 стран. На втором месте оказались Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран), на третьем — Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Россия в этом списке на 51-м месте. Россияне могут побывать в 116 странах и для этого не потребуется оформление визы. Еще в 2009 году таких стран всего было 60 штук.

Меньше всего стран без виз могут посетить граждане — всего 25 государств.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #туризм #визы #общество

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