Россиянам открыт безвизовый въезд в 116 стран мира

За последние десять лет России удалось удвоить количество стран, которые россияне могут посещать без оформления визы. Об этом сообщили в консалтинговой компании Henley&Partners.

Эксперты составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира. Например, жители Японии и Сингапура могут посещать без виз 189 стран. На втором месте оказались Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран), на третьем — Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Россия в этом списке на 51-м месте. Россияне могут побывать в 116 странах и для этого не потребуется оформление визы. Еще в 2009 году таких стран всего было 60 штук.

Меньше всего стран без виз могут посетить граждане — всего 25 государств.