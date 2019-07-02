Лишившаяся кистей рук из-за мужа Маргарита Грачева рассказала о новой жизни

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук в 2017 году, возвращается к обычной жизни. Она рассказала, как проходит реабилитация, о своей будущей книге, занятиях дайвингом и новой фотосессии.

В ближайшее время для женщины должны сделать новый протез от государства. Его изготовят в России, но с иностранными компонентами, объяснила Маргарита в беседе с «360». Сейчас жертва домашнего насилия пишет книгу. Опубликовать ее планирует осенью.

«Надеюсь, ее прочитает какая-то девушка и уйдет от мужа-тирана», — отметила Маргарита.

Комментируя личную жизнь, собеседница рассказала что «пока свободна». Маргарита собирается в Петербург на реабилитацию в июле на две недели

В рамках реабилитации она увлекалась дайвингом и уже прошла стадию погружений в бассейне. Об экс-супруге Маргарита не вспоминает. В декабре 2017 года мужчина из ревности отрубил ей кисти рук, затем отвез в больницу и сдался полиции.