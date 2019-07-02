Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

Международный день собак отмечается в России во вторник, 2 июля. Согласно опросу Левада-Центра, около 30% россиян держат дома собак. Портал News.ru опубликовал рейтинг самых популярных пород. Данные предоставила Российская кинологическая федерация.

Так, в 2018–2019 годах самой популярной породой оказался немецкий шпиц. При этом 10 лет назад эти собаки занимали восьмую строчку в рейтинге. На втором месте расположились чихуа-хуа. Йоркширский терьер в 2019 году замкнул тройку лидеров. Отмечается, что 10 лет назад именно эта порода была любимицей у россиян.

Опрос показал, что в России стремительно набирает популярность порода вельш-корги пемброк. По данным РКФ, в 2005 году было зарегистрировано всего 104 собаки, а за последний год в базе появилось уже 7500 щенков.

В десятку любимых пород также попали немецкие овчарки, джек-рассел-терьеры, лабрадоры, среднеазиатские овчарки, хаски и французские бульдоги.