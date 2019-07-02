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13:46   2 Июля 2019
Медиа

Россиян шокировал резкий ответ красноярского губернатора на вопрос жительницы Канска

Россиян шокировал резкий ответ красноярского губернатора на вопрос жительницы Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в подтопленный Канск, чтобы пообщаться с местными жителями и обсудить ликвидацию последствий стихийного бедствия. В выходные на город обрушился проливной дождь, поэтому уровень воды в реке Кан поднялся примерно на метр. В зону паводка попали более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий.

Местная жительница спросила красноярского губернатора, что делать, если дорогу размоет. Усс ответил, «что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если ее размоет, значит, ее восстановят».

 

 

 

 

 

Глава пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева заявила, что ответ Александра Усса на вопросы местных жителей «вырвали из контекста», а обнародованное видео «не отражает реального разговора». По ее словам, сейчас важно, что глава края оперативно прилетел в города, а не то, кто кому как ответил.

 

 

 

 

 

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко считает, что красноярскому губернатору Александру Усс необходимо извиниться за грубые слова в адрес местной жительницы. По его словам, в городе сложная ситуация, поэтому люди ждут помощи, а не истерику.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #паводок #канск #александр усс

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