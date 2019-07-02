Россиян шокировал резкий ответ красноярского губернатора на вопрос жительницы Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в подтопленный Канск, чтобы пообщаться с местными жителями и обсудить ликвидацию последствий стихийного бедствия. В выходные на город обрушился проливной дождь, поэтому уровень воды в реке Кан поднялся примерно на метр. В зону паводка попали более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий.
Местная жительница спросила красноярского губернатора, что делать, если дорогу размоет. Усс ответил, «что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если ее размоет, значит, ее восстановят».
— Вы губернатор? А скажите что-нибудь по-губернаторски! — Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть!https://t.co/FP6MNb7kKb pic.twitter.com/MfM3bpBeyP— Илья Варламов (@varlamov) 2 июля 2019 г.
Нахамил пострадавшим и поехал на Мерседесе в свои не затопленные хоромы, выпил вина из бара, сытно отужинал и лег спокойно спать. Безмятежный сон его не тревожили утопленники.А люди без крыши над головой дежурили ночью у размываемой единственной дорогм в надежде вовремя спастись.— Татьяна (@nicktan_mama) 2 июля 2019 г.
Чиновники ведут себя так, как им позволяют люди. Не холуйствуйте и не бойтесь. Не он стал барствовать, вы его таким сделали.— Vik Basmach (@BasmachVik) 2 июля 2019 г.
"Хотите права мне качнуть!?" - очередной губер с раздутым до размеров кафедрального собора эго! У людей паника и безвыходность и вдруг такое "чудо спустилось с небес" к ним! Почему Следственный комитет РФ до сих пор не у него в гостях!? #Канск #КрасноярскийКрай— бу (@MityaMusatov) 2 июля 2019 г.
Почему нет наказания для власти за оскорбление народа?— Виссарион Петрович (@kovsh63) 2 июля 2019 г.
Глава пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева заявила, что ответ Александра Усса на вопросы местных жителей «вырвали из контекста», а обнародованное видео «не отражает реального разговора». По ее словам, сейчас важно, что глава края оперативно прилетел в города, а не то, кто кому как ответил.
Пока народ будет стоять и слушать как его оскорбляют, ничего не изменится. Запомните, люди у власти это обслуга населения и если они начинают так разговаривать с народом, необходимо их ставить на место. Способы разные есть.— forestdesire (@avearcher) 2 июля 2019 г.
Каждый народ получает власть,которую он заслуживает.К сожалению— Александр Глазов (@glazovaleksandr) 2 июля 2019 г.
Убрав в сторону хамство, то логика разговора следующая: люди говорят о необходимости реконструирования дороги, о том чтобы её поднять, чтобы она была выше уровня затоплений. Гбр Ус подменяет проблему, сводя к тому, заасфальтирована дорога или нет. Т.е. вместо решений - болтовня— Борис Безрода (@bezroda) 2 июля 2019 г.
Губернатор просто дерево, с людьми поговорить не может, не успокоить не поддержать.— Константин Константинович 1 (@xz2d9ESYu0ykiBM) 1 июля 2019 г.
Вот животное. Как только люди еще выдерживают такое отношение— Pavel (@Pavel35615151) 2 июля 2019 г.
Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко считает, что красноярскому губернатору Александру Усс необходимо извиниться за грубые слова в адрес местной жительницы. По его словам, в городе сложная ситуация, поэтому люди ждут помощи, а не истерику.
Сытый голодного не разумеет...Так было до нас и будет после нас...— Ольга Ольга (@9F0T4L5XryxO2Xq) 1 июля 2019 г.
Мужики готовы ручку целовать, дурачьё у них дома потопило а они в рот смотрят откровенному хаму) , женщины наши спасут Россию))))— Дмитрий Калаев (@tpsXZI8kAbOJ0ch) 2 июля 2019 г.
И все стоят и молчат... Что за выученная беспомощность?— мятно-ягодный хруст (@crispyboy_3) 2 июля 2019 г.
Это - только маленькая выдержка из общения Александра Усса с жителями, а общение было хамским. Если губернатор хамит людям, то здесь дело не только в его моральных критериях, за такими губерами много чего тянется...— Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) 2 июля 2019 г.