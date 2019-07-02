Россиян шокировал резкий ответ красноярского губернатора на вопрос жительницы Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в подтопленный Канск, чтобы пообщаться с местными жителями и обсудить ликвидацию последствий стихийного бедствия. В выходные на город обрушился проливной дождь, поэтому уровень воды в реке Кан поднялся примерно на метр. В зону паводка попали более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий.

Местная жительница спросила красноярского губернатора, что делать, если дорогу размоет. Усс ответил, «что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если ее размоет, значит, ее восстановят».

— Вы губернатор? А скажите что-нибудь по-губернаторски! — Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть!https://t.co/FP6MNb7kKb pic.twitter.com/MfM3bpBeyP — Илья Варламов (@varlamov) 2 июля 2019 г.

Нахамил пострадавшим и поехал на Мерседесе в свои не затопленные хоромы, выпил вина из бара, сытно отужинал и лег спокойно спать. Безмятежный сон его не тревожили утопленники.А люди без крыши над головой дежурили ночью у размываемой единственной дорогм в надежде вовремя спастись. — Татьяна (@nicktan_mama) 2 июля 2019 г.

Чиновники ведут себя так, как им позволяют люди. Не холуйствуйте и не бойтесь. Не он стал барствовать, вы его таким сделали. — Vik Basmach (@BasmachVik) 2 июля 2019 г.

"Хотите права мне качнуть!?" - очередной губер с раздутым до размеров кафедрального собора эго! У людей паника и безвыходность и вдруг такое "чудо спустилось с небес" к ним! Почему Следственный комитет РФ до сих пор не у него в гостях!? #Канск #КрасноярскийКрай — бу (@MityaMusatov) 2 июля 2019 г.

Почему нет наказания для власти за оскорбление народа? — Виссарион Петрович (@kovsh63) 2 июля 2019 г.

Глава пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева заявила, что ответ Александра Усса на вопросы местных жителей «вырвали из контекста», а обнародованное видео «не отражает реального разговора». По ее словам, сейчас важно, что глава края оперативно прилетел в города, а не то, кто кому как ответил.

Пока народ будет стоять и слушать как его оскорбляют, ничего не изменится. Запомните, люди у власти это обслуга населения и если они начинают так разговаривать с народом, необходимо их ставить на место. Способы разные есть. — forestdesire (@avearcher) 2 июля 2019 г.

Каждый народ получает власть,которую он заслуживает.К сожалению — Александр Глазов (@glazovaleksandr) 2 июля 2019 г.

Убрав в сторону хамство, то логика разговора следующая: люди говорят о необходимости реконструирования дороги, о том чтобы её поднять, чтобы она была выше уровня затоплений. Гбр Ус подменяет проблему, сводя к тому, заасфальтирована дорога или нет. Т.е. вместо решений - болтовня — Борис Безрода (@bezroda) 2 июля 2019 г.

Губернатор просто дерево, с людьми поговорить не может, не успокоить не поддержать. — Константин Константинович 1 (@xz2d9ESYu0ykiBM) 1 июля 2019 г.

Вот животное. Как только люди еще выдерживают такое отношение — Pavel (@Pavel35615151) 2 июля 2019 г.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко считает, что красноярскому губернатору Александру Усс необходимо извиниться за грубые слова в адрес местной жительницы. По его словам, в городе сложная ситуация, поэтому люди ждут помощи, а не истерику.

Сытый голодного не разумеет...Так было до нас и будет после нас... — Ольга Ольга (@9F0T4L5XryxO2Xq) 1 июля 2019 г.

Мужики готовы ручку целовать, дурачьё у них дома потопило а они в рот смотрят откровенному хаму) , женщины наши спасут Россию)))) — Дмитрий Калаев (@tpsXZI8kAbOJ0ch) 2 июля 2019 г.

И все стоят и молчат... Что за выученная беспомощность? — мятно-ягодный хруст (@crispyboy_3) 2 июля 2019 г.