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11:44   2 Июля 2019
Россия

Около тысячи человек сделали прививки от гепатита А в Иркутской области

Около тысячи человек сделали прививки от гепатита А в Иркутской области

Около тысячи человек, которые пострадали в результате подтопления в нескольких районах Иркутской области, сделали прививки от гепатита А. Еще 600 человек привились от дизентерии. 

«Против гепатита А всего привито 868 человек, в том числе за минувшие сутки 402 человека, в их числе 200 детей. От брюшного тифа привито 135 человек, против дизентерии – 556 человек», — сообщили в экстренных службах.

По состоянию на вторник от воды освободились 54 населенных пункта. Подтопленными остаются 42 населенных пункта и более четырех тысяч жилых домов, в которых живут 9,3 тысячи человек. Полностью отрезанных водой населенных пунктов нет.

С ликвидацией последствий паводка борются 2,29 тысячи человек и почти 350 единиц техники. Жертвами стихии стали 14 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #общество #иркутская область #гепатит а

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