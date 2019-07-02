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11:36   2 Июля 2019
Россия

Беглов и Голикова открыли международный симпозиум по ядерной медицине в Петербурге

Беглов и Голикова открыли международный симпозиум по ядерной медицине в Петербурге

Седьмая европейская конференция по рассеянию нейтронов и симпозиум по ядерной медицине заработали Петербурге во вторник, 2 июля. Открыли мероприятие врио губернатора Александр Беглов и вице-премьер  РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила значимость симпозиума для научного сообщества. По ее словам, на конгрессе обсудят диагностику и лечение серьезных заболеваний, в том числе онкологических. Голикова надеется, что ученые смогут найти совместные решения проблем.

Вице-премьер отметила поддержку молодых специалистов. Правительство предоставляет им условия не только для образования, но и для работы и продвижения научных проектов. Она рассказала о новой концепции развития научной аспирантуры, которую в ближайшее время внесут в парламент.

«Кроме того, будет осуществлена грантовая поддержка наиболее подготовленных аспирантов. В 2019 году ее должны получить полторы тысячи аспирантов», — отметила Голикова.

Беглов, в свою очередь, поблагодарил Голикову за помощь в развитии Петербурга. Он отметил, что новые, прорывные технологии дают возможность исследовательской и научной работы, а также практического применения для лечения в городе.

Европейская конференция по рассеянию нейтронов проходит раз в четыре года, отмечают «Невские новости». Это масштабное мероприятия, посвященное самым передовым достижениям. В этом году площадкой для диалога выбрал Петербург.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #голикова #симпозиум

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