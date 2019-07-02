Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей
Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

 Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов
Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

 Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

Беглов сообщил о строительстве детского хирургического центра в Петербурге

«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего Ан-24 по 50 тысяч рублей
Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

Зеленский повторно просит Раду рассмотреть отставку главы МИД

 Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов
Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

Парламент Ирана сомневается в возможности диалога с США

 Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
12:57   2 Июля 2019
Россия

Депутат Ревенко советует Уссу извиниться за грубость, но пресс-секретарь губернатора против

Депутат Ревенко советует Уссу извиниться за грубость, но пресс-секретарь губернатора против

Замсекретаря генсовета «Единой России», член комиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко по-человечески советует красноярскому губернатору Александру Уссу извиниться за грубый ответ жительнице подтопленного города Канска.

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат отметил, что не время поднимать вопрос о наказании чиновника за сказанные слова, задача номер один  — помочь людям, оставшимся без жилья. Хотя, по словам Ревенко, представители власти не имеют права на эмоции в чрезвычайных ситуациях. 

«Сейчас, в первую очередь, не наказывать и рассматривать на комиссии надо, а людям помочь и внимательно каждого выслушать. Власть не имеет права на эмоции в таких ситуациях. Александру Викторовичу (Уссу) по-человечески могу посоветовать извиниться»,  — сказал Евгений Ревенко.  

Другого мнения придерживаются в правительстве региона. Начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева обвинила журналистов в том, что они выхватили «эмоциональные вещи» из контекста. 

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ , задача которых ( учитывая сегодняшний политический контекст)  — выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил.  Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации»,  — написала Елена Уляшева.  

Депутат Ревенко советует Уссу извиниться за грубость, но пресс-секретарь губернатора против

Накануне Усс приезжал в подтопленный Канск. Во время встречи с местными жителями одна из женщин спросила его, что будет с дорогой, если ее размоет.

«Что вы хотите мне сказать, права качнуть? Я тоже могу вам качнуть,  — ответил Усс и добавил: Если ее размоет, ее восстановят».

Видеозапись разговора разлетелась по соцсетям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #красноярск #общество #ревенко #усс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...