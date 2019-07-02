Депутат Ревенко советует Уссу извиниться за грубость, но пресс-секретарь губернатора против

Замсекретаря генсовета «Единой России», член комиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко по-человечески советует красноярскому губернатору Александру Уссу извиниться за грубый ответ жительнице подтопленного города Канска.

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат отметил, что не время поднимать вопрос о наказании чиновника за сказанные слова, задача номер один — помочь людям, оставшимся без жилья. Хотя, по словам Ревенко, представители власти не имеют права на эмоции в чрезвычайных ситуациях.

«Сейчас, в первую очередь, не наказывать и рассматривать на комиссии надо, а людям помочь и внимательно каждого выслушать. Власть не имеет права на эмоции в таких ситуациях. Александру Викторовичу (Уссу) по-человечески могу посоветовать извиниться», — сказал Евгений Ревенко.

Другого мнения придерживаются в правительстве региона. Начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева обвинила журналистов в том, что они выхватили «эмоциональные вещи» из контекста.

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ , задача которых ( учитывая сегодняшний политический контекст) — выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — написала Елена Уляшева.

Накануне Усс приезжал в подтопленный Канск. Во время встречи с местными жителями одна из женщин спросила его, что будет с дорогой, если ее размоет.

«Что вы хотите мне сказать, права качнуть? Я тоже могу вам качнуть, — ответил Усс и добавил: Если ее размоет, ее восстановят».

Видеозапись разговора разлетелась по соцсетям.