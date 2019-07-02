Построенный циркачом «двор дога Рамзеса» на окраине Петербурга просуществовал 20 лет

Детская площадка «Двор дога Рамзеса» когда-то существовала в Кировском районе Санкт-Петербурга между домами на улице Зины Портновой. Те, кому удалось ее застать, вспоминают о сказочном месте с любовью. «Петербургский дневник» 2 июля поведал историю необычного парка.

Автором и строителем детского парка, появившегося в начале 1980-х годов, был Аркадий Канцепольский. Мужчина начал строить площадку уже будучи на пенсии. Вместе со своей женой, которая, как и он, работала в цирке, они завели большого немецкого дога по имени Рамзес. Позже дети писали ему письма и дарили рисунки, а за это (и хорошие оценки) собака катала ребят в упряжке 10 раз вне очереди.

Чудесный городок был полностью оборудован под детей. Горожане, заставшие парк, рассказывают о маленьком кинотеатре на 12 мест, песочницах, клумбах, избушках, но главным достоянием был пес-охранник Рамзес.

В 2003 году после смерти Аркадия сказке пришел конец. Площадку сначала растащили, а затем на ее месте построили парковку. Местные жители в 2005 году, разбирая «почту Рамзеса», нашли необычное письмо, в котором 16-летняя девушка делится мечтой восстановить двор.