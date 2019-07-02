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11:43   2 Июля 2019
Россия

Построенный циркачом «двор дога Рамзеса» на окраине Петербурга просуществовал 20 лет

Построенный циркачом «двор дога Рамзеса» на окраине Петербурга просуществовал 20 лет

Детская площадка «Двор дога Рамзеса» когда-то существовала в Кировском районе Санкт-Петербурга между домами на улице Зины Портновой. Те, кому удалось ее застать, вспоминают о сказочном месте с любовью. «Петербургский дневник» 2 июля поведал историю необычного парка. 

Автором и строителем детского парка, появившегося в начале 1980-х годов, был Аркадий Канцепольский. Мужчина начал строить площадку уже будучи на пенсии. Вместе со своей женой, которая, как и он, работала в цирке, они завели большого немецкого дога по имени Рамзес. Позже дети писали ему письма и дарили рисунки, а за это (и хорошие оценки) собака катала ребят в упряжке 10 раз вне очереди. 

Построенный циркачом «двор дога Рамзеса» на окраине Петербурга просуществовал 20 лет

Чудесный городок был полностью оборудован под детей. Горожане, заставшие парк, рассказывают о маленьком кинотеатре на 12 мест, песочницах, клумбах, избушках, но главным достоянием был пес-охранник Рамзес.  

В 2003 году после смерти Аркадия сказке пришел конец. Площадку сначала растащили, а затем на ее месте построили парковку. Местные жители в 2005 году, разбирая «почту Рамзеса», нашли необычное письмо, в котором 16-летняя девушка делится мечтой восстановить двор. 

«Как я ее любила [площадку] — не передать словами, это был целый маленький мир. А сейчас я в первый раз пришла сюда через 10 лет. И мне очень больно от того, что я вижу. Мой детский мир рушится, гибнет…»,  — написала она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #общество #кировский район #двор дога рамзеса

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