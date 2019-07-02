Минтранс заявил, что Чехия нарушает соглашение о воздушном сообщении

Действия авиавластей Чехии, запретивших полеты российских компаний, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, заявили в Минтрансе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что переговоры продолжаются, вопрос планируется решить в самые сжатые сроки. Ранее крупнейшая компания РФ «Аэрофлот» отменила рейсы в Прагу из Москвы. Это произошло из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты.

Ограничение полетов в Чехию связано с тем, что авиавласти не смогли договорится по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. О частичной отмене рейсов сообщили также в «Уральских авиалиниях» и «Победе».