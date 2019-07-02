Си Цзиньпин призвал CША проявить гибкость в отношении КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского лидера Дональда Трампа в ходе саммита G20 в Осаке вовремя смягчить санкции против Северной Кореи, проявить гибкость. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во вторник, 2 июля.

«Необходимо путем диалога найти решение, которое разрешит опасения всех сторон», — сказал он.

Напомним, впервые лидеры США и КНДР встретились в Сингапуре в прошлом году. По итогам саммита был подписан совместный документ. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

President @realDonaldTrump became the first sitting U.S. President to set foot in North Korea after Chairman Kim accepted his invitation to meet at the Korean Demilitarized Zone. pic.twitter.com/QSZQr9LYx3 — The White House (@WhiteHouse) July 1, 2019

Потом Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое в феврале этого года. Третья беседа состоялась 30 июня. В рамках визита в Южную Корею Трамп посетил демилитаризованную зону, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном.