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10:46   2 Июля 2019
Россия

Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

Специалисты конструкторского бюро Миля вместе с «Роствертолом» увеличили срок эксплуатации ударного вертолета Ми-24 до 45 лет.

Об этом 2 июля сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский после выставки «Армия-2019», передает РИА Новости. 

Ранее срок эксплуатации вертолетов Ми-24 и его экспортного варианта — Ми-35П составлял 30 лет. 

«Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов — мы продлили его до 45 лет. Это даёт экономическую целесообразность модернизации этих машин», — сообщил Богинский.

Гендиректор «Вертолеты России» отметил, что модернизация связана с системой управления вооружения. Вертолет оборудовали аналого-цифровым комплексом для управляемого ракетного вооружения, которое ранее на данном типе вертолета не применялось. Также машину оснастили оптико-электронной системой. 

«Мы предполагаем применение или ракет «Атака» или «Вихрь»,  — добавил он. 

Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

По его словам, эта работа поможет «дотянуться» до заказчиков в странах, где эксплуатируется большое количество ранее поставленных вертолетов такого типа. 

«Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даём возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка», — сказал он.

СМИ напоминает, в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 29 июня проходил форум «Армия-2019». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ми-24 #вертолеты россии #ми-35п

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